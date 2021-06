Monika Miller pokazała CHŁOPAKA! Nie widziała go prawie... ROK (FOTO)

Ja... 17 min. temu zgłoś do moderacji 6 4 Odpowiedz

Wiem, jak to jest... Mój narzeczony jest Amerykaninem, tuż przed rozpoczęciem pandemii wyjechał do Stanów, ja byłam w UK. Teraz on nadal tam, ja już w Polsce. Nie wiedzieliśmy się prawie półtora roku. Dziękuję losowi za internet, rozmowy video. Inaczej byśmy nie przetrwali. Gdy się kogoś kocha, to góry można przenosić i zniesie się bardzo wiele w imię tej miłości.