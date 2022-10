Monika Mrozowska reaguje na niewybredne komentarze: "Czytam, że mam "każde dziecko z innym". Moje córki mają tego samego ojca, HALO!"

Celebrytka na co dzień ochoczo relacjonuje rodzinną sielankę na Instagramie i okazjonalnie opowiada o potomstwie w wywiadach. Jakiś czas temu otworzyła się na przykład na temat relacji z ojcami czwórki pociech. Ostatnio Monika Mrozowska gościła natomiast w podcaście Ofeminin "Tak Mamy". W programie celebrytka opowiedziała m.in. o wychowaniu czwórki dzieci, ewolucji swojego podejścia do macierzyństwa oraz doświadczeniach związanych z porodami.

Przy Karolinie byłam bardziej "zajechana" niż teraz przy czwórce (...). Teraz (...) ustalam sobie codziennie listę priorytetów, tego, co jest absolutnie najważniejsze (...). I pod koniec dnia okazuje się, że zrealizowałam z tego jakieś 30 procent i to jest ok (...). Staram się, żeby bilans był taki pod koniec tygodnia czy miesiąca, żebym mogła powiedzieć: tak, zadbałam o siebie, może nawet czasami kosztem dzieci - wyznała w rozmowie.

Mrozowska podkreśliła, że swoją postawą chce nauczyć córki, że nawet gdy założą już rodziny, wciąż muszą myśleć o sobie. Jak przyznała, gdyby Karolina i Jagoda oglądały mamę, która nieustannie się poświęca, później same żyłyby podobnie, a ona "nie byłaby w stanie na to patrzeć". Goszcząc w podcaście Ofeminin, Mrozowska opowiedziała też o swoich doświadczeniach związanych z porodami. Celebrytka przyznała, że choć chciała urodzić pociechy naturalnie, ostatecznie wszystkie jej dzieci przyszły na świat poprzez cesarskie cięcie.

Nie wszystkie moje ciąże były planowane. Ja tego nigdy nie ukrywałam, ale też nieprzesadnie głośno o tym mówię. Wychodzę jednak z założenia, że skoro się pewne rzeczy dzieją, to biorę konsekwencje na siebie. Podejmuję wyzwanie i doprowadzam sprawę do końca (...). Popieram jednak prawo kobiety do wyboru. Mój wybór jest taki i bardzo się z niego cieszę, ale mam wiele koleżanek, które dokonały innego wyboru i mają do tego prawo - wyjaśniła w rozmowie.