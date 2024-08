Monika Ordowska wygina się na zdjęciu, całując starszego o 27 lat multimilionera z USA (FOTO)

Kilka lat temu o swoje "5 "minut zabiegała Monika Ordowska. Dziewczyna wygrała tytuł Miss Warszawy 2008, co pomogło jej w angażu do prowadzenia programów interaktywnych, takich jak: "Dziewczyny z fortuną". Największy rozgłos dała jej jednak relacja z Piotrem Zeltem. Zakochani chwalili się swoim uczuciem na salonach, a w pewnym momencie ogłosili nawet, że spodziewają się dziecka. Jak się później okazało, Ordowska rzeczywiście była w ciąży, ale ojcem dziecka nie był aktor... Ich związek się rozpadł, a celebrytka próbowała stworzyć relację z Rafałem Sieradzkim, biologicznym ojcem dziecka. Jednak i to się nie udało.