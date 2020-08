Monika Pietrasińska raczy fanów ślubną sesją. Internautka zauważa: "Pan młody MAŁO ZAINTERESOWANY panią młodą" (FOTO)

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A co on będzie udawał wielkiego zakochanego jak po pierwsze zna jej przeszłość A po drugie tacy plastikowi ludzie kochają plastikowo, czyli na chwilę, na pokaz i bez głębi uczuć. Ona ma być jego wizytówką, bo koledzy mają podobne glonojady i tyle. One są pożądanym towarem w tych kręgach. Przytyłaby 10 kilo to by się małżeństwo skończyło.