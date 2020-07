Monika Pietrasińska dostała od narzeczonego swój WŁASNY PIERŚCIONEK? Nosiła go już w marcu zeszłego roku...

Monika Pietrasińska to nieco zapomniana celebrytka, której popularność przyniósł serial Miłość na bogato. Opowiadał on o grupie "młodych i bogatych znajomych z Warszawy", którzy poszukują szczęścia w miłości, ale zasłynął nie dzięki porywającej fabule, lecz drewnianemu aktorstwu i dziwacznym dialogom .

Jakiś czas temu celebrytka jednak "nawróciła się" i przewartościowała swoje życie . Miało to związek ze śmiercią jej siostry, która walczyła z nowotworem. Pietrasińska mówiła wówczas, że chce się zmienić i odwrócić pewne sprawy, licząc na to, że ludzie o nich zapomną.

Wiele wskazuje jednak na to, że droga błyskotka mogła już wcześniej znajdować się w rękach Moniki... Uważni internauci zwrócili bowiem uwagę na to, że celebrytka prawdopodobnie miała go na palcu na zdjęciach... z 21 grudnia, a nawet 6 marca zeszłego roku. Nie mamy wprawdzie pewności, że to dokładnie ta sama biżuteria, ale pierścionki rzeczywiście wyglądają identycznie.