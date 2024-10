Monika Richardson chwali się córką z okazji jej 20. urodzin. Fani ruszyli z komplementami: "PIĘKNA PO MAMIE"

Monika Richardson nie miała do tej pory szczęścia w miłości. Każdy jej związek, o którym wiedziały media, zakończył się rozstaniem lub rozwodem. Była gwiazda TVP, będąc żoną Irlandczyka, Jamiego Malcolma , doczekała się z nim dwójki dzieci. W 2001 roku na świat przyszedł Tomasz David , a kilka lat później urodziła się córka, która otrzymała imię Zofia .

Dziewczyna kilka miesięcy temu postanowiła wyjechać z Polski i rozpoczęła naukę w Wielkiej Brytanii. Jak zdradziła jej mama w jednym z wywiadów, świetnie odnalazła się w nowej rzeczywistości i znalazła dobrze płatną pracę, w związku z czym nie myśli na razie o powrocie do kraju.

Trudno w to uwierzyć, ale Zofia świętuje właśnie 20. urodziny . Dla dziennikarki był to świetny pretekst, żeby pochwalić się pociechą i zamieścić kilka zdjęć z rodzinnego archiwum, na których widać, jak przez ostatnie lata zmieniła się dzisiejsza jubilatka. Przy zdjęciach znalazł się także wzruszający podpis.

Córka Moniki Richardson to jej kopia?

W komentarzach znalazły się nie tylko życzenia, ale też wiele komplementów w kierunku Zofii. Internauci są pod wrażeniem urody 20-latki i porównują ją do słynnej mamy.

Piękna córka! I jaka podobna do Pani; Piękna dziewczyna. Oczywiście po mamie; Ale córcia do Pani podobna! I jaka piękna!; Piękna! Ona i pani to dwie krople wody; Wspaniała, przepiękna kobieta - czytamy w komentarzach.