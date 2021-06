Monika Richardson sugeruje, że była związana z ALKOHOLIKIEM?! "Byłam osobą WSPÓŁUZALEŻNIONĄ"

Ula 23 min. temu zgłoś do moderacji 114 1 Odpowiedz

On siedzi cicho, ona jak baba na bazarze wszystkim, wszystko musi powiedzieć, z drugiej strony właśnie, to super przykład, który powinien dać ludziom do myślenia, bo prawda taka, że już na początku związku widać wszystko, a nie ze po latach dotarło do mnie , że mam do czynienia z tym czy tamtym... Monika lubiła opowiadać o poprzednich związkach w prasie więc Zbysio jakby miał rozum to wiedzialalby , że spotka go taki sam los i każdego kolejnego. Tak jest że wszystkim. Jak facet zdradzał żonę, to wiadomo, że ta kolejna też będzie zdradzał, jak ktoś, wyzywa swoją ex a nowa parnerka tego słucha siedząc obok, to jest bardziej niż pewne ,że potem też będzie wyzywana itd itd