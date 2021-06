Monika Richardson zaciągnęła Konrada na kolejną imprezę. Tym razem nosił za nią wieszaki (ZDJĘCIA)

elliii 13 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Pani Moniko, rozdzielność majątkową koniecznie trzeba wziąć. Już jednemu leniowi Pani przez dekadę płaciła alimenty na jego dzieci. Jak sobie pomyślę, jak bardzo bogata by Pani była, gdyby nie trafiła na trutnia i niedojdę życiową, to aż mnie ściska... Proszę więcej za nikogo nie płacić. Facet nie jest wart, żeby to za niego robić. A ten, który byłby wart, nigdy nie pozwoliłby na to! Powodzenia Pani Moniko.