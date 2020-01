Monika Zamachowska i Zbyszek o kulach brylują w warszawskiej operze (FOTO)

Wszystko wskazuje na to, że Zbyszek powoli wraca do formy. W czwartkowy wieczór małżeństwo postanowiło wybrać się na randkę do opery, gdzie wzięli udział w przedpremierowym pokazie "Rigoletta". Para stosunkowo chętnie pozowała do zdjęć fotoreporterów. Chociaż Zamachowski ze względu na swój stan zdrowia wciąż musi poruszać się z pomocą kuli, dla perfekcyjnego ujęcia na ściance wraz z małżonką skutecznie ukrył ją przed ciekawskimi obiektywami.