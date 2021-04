Monika Zamachowska zadowolona po "sesji mentorskiej" z Katarzyną Dowbor: "DZIĘKI, RUDA!" (FOTO)

Ola 46 min. temu zgłoś do moderacji 35 1 Odpowiedz

Trochę jest mi jej tak po ludzku szkoda. Wszyscy rzucili się na nią gdy Zbyszek zostawił zonę, tak jakby facet nie miał z tym nic wspólnego. Sorry, ale to on miał rodzinę, to on ją zostawił, nikt nie kazał mu tego robić. Widocznie nie był szczęśliwy. Taka prawda. A społeczeństwo uwielbia obwiniać babę o wszyskto. Jedyne czego w niej nie lubię to to, że od samego poczatku paplała za dużo. Ludzie prywatę powinni zachowywać dla siebie. Nie wszystko jest na sprzedaż i nie wszystkie brudy powinno sie prac publicznie. To jest wyznacznik KLASY. Jej niestety tego brak. Co nie zmienia faktu, że rozumiem jej rozgoryczenie. Oby wyciągnęła z tego nauczkę i kolejny związek zachowała dla siebie.