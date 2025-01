Noworoczne spotkanie Pary Prezydenckiej z korpusem dyplomatycznym

Styl Agaty Dudy od samego początku pełnienia funkcji pierwszej damy był gorąco dyskutowany przez ekspertów oraz media. Często wybiera klasyczne i stonowane kreacje, które dodają jej elegancji. Na spotkaniu z Metropolitą Warszawskim prezentowała się w kreacji uzupełnionej modnym paskiem o wartości 1,5 tys. zł, co nie umknęło uwadze modowych entuzjastów.

Dorota Goldpoint jest znaną projektantką, która od lat ubiera Dudę. Podkreśla, że kluczowe jest dopasowanie ubrań do sylwetki oraz znajomość protokołu dyplomatycznego. Według Goldpoint, "elegancja i subtelność są niezbędne, by sprostać roli publicznej pierwszej damy". Projektantka zaznacza też, że Agata jest świadoma swojego stylu, co znacznie ułatwia ich współpracę.