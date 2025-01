Agata Duda pełni obowiązki pierwszej damy odziana we wzorzystą suknię. Stylizację uzupełniła paskiem za 1,5 tysiąca. Stylowa?

Choć Agata Duda wyraźnie woli nie wzbudzać niepotrzebnego zamieszania w dyskursie publicznym, to i tak regularnie bywa bohaterką ożywionych dyskusji. Styl pierwszej damy właściwie od samego początku kadencji Andrzeja Dudy jest przedmiotem dyskusji różnej maści ekspertów od wizerunku i stylistów. Zdania co do poczucia estetyki byłej nauczycielki języka niemieckiego wciąż są mocno podzielone.