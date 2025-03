Mucha wbiła szpilę Żmudzie Trzebiatowskiej w TVN. "Jeżeli przygląda się, jak wyglądają widzowie w teatrze, to NIE JEST SKUPIONA na pracy"

Są na świecie rzeczy, które wyraźnie polaryzują społeczeństwo. Czasem chodzi o kwestie światopoglądowe czy dobre maniery, a niekiedy o dyskusję wokół ustępowania miejsca dzieciom w samolocie. A co z kwestią ubioru do teatru? Jak widać i tu zdania są podzielone, a wizyta Anny Muchy w "Dzień Dobry TVN" jest tego najlepszym dowodem.

Anna Mucha o ubiorze do teatru. Wbiła Żmudzie Trzebiatowskiej drobną szpilkę

Mucha pojawiła się na kanapie śniadaniówki w T-shircie z napisem "Teatr czy ciuch", gdzie słowo "ciuch" było przekreślone, więc chyba nikt nie miał wątpliwości, jakie ma stanowisko w tej sprawie. Jeśli jednak ktoś miał inne zdanie, to aktorka ustosunkowała się do tej kwestii następująco:

Siedzę sobie w niedzielę, zrelaksowana i szczęśliwa, po czym nagle okazuje się, że czytam w gazecie artykuł na temat tego, że do teatru tylko odpowiednio, w garsonce, z trwałą, pod muchą, albo w krawacie, a ja przecież tam jestem co tydzień - zaczęła. Słuchajcie, tak długo, jak będziemy się zastanawiać na hasło "idziemy do teatru" co ja mam na siebie włożyć, że ja nie mam odpowiednich ciuchów, a nie na co idziemy, jakie to będzie przeżycie, kogo zobaczymy, to znaczy, że nie jest z nami dobrze. Przemysł tekstylny jest największym na świecie i jest największym szkodnikiem dla tej planety. I bździągwa pisze mi, że ja mam jeszcze kupić dodatkową sukieneczkę albo bluzeczkę, bo inaczej nie wypada.

Tu wkroczył Marcin Prokop, który nawiązał do sobotniej wizyty Marty Żmudy Trzebiatowskiej w tym samym programie. Mucha szybko odniosła się i do tego.

Anno, to teraz my ci powiemy, co powiedziała przed chwilą twoja koleżanka po fachu. Pewnie ci nie wspomniała o tym, ale jak usłyszała o tej akcji, powiedziała: "Ooo, to my się będziemy musieli z Anią pokłócić" - powiedział prowadzący.

Dobra, sparing, ale na gołe klaty, dobra? Żeby nie było, że strój nas ogranicza - rzuciła Mucha.

Aniu, Marta Żmuda Trzebiatowska mówi: "a ja się nie zgadzam. Uważam, że do teatru powinno się chodzić elegancko" - dorzucił Prokop.

A ja uważam, że jeżeli Marta Żmuda Trzebiatowska przygląda się temu, jak wyglądają widzowie, którzy ją oglądają, to znaczy, że nie jest skupiona na pracy - odpowiedziała Mucha ze śmiechem. Słuchajcie, gasną światła, naprawdę nie oglądamy siebie nawzajem. To nie jest małomiasteczkowa sytuacja, gdzie patrzymy - ooo, Grażynka przyszła w tych kozaczkach białych, a była w nich w zeszłym roku.

Dorota Wellman próbowała z nią dyskutować, ale na uwagę, że teatr jest świątynią sztuki, ta szybko weszła jej w słowo, że "nie jest żadną świątynią". Zdaniem prowadzącej nie muszą to być od razu garsonka i garnitur, ale koszula i spodnie to minimum szacunku. Na to Anna:

Ja jestem dobrą ciocią i do mnie możecie przychodzić w bluzie, i ostatnio był facet w bluzie i w czapeczce bejzbolowej i się świetnie bawił - podsumowała. Nikt nikomu nie broni dobrze wyglądać, żebyśmy mieli pełną jasność, tylko żeby nie tworzyć sztucznego przymusu. (...) W teatrze ma być dobrze, wygodnie, macie się skupić na tym, w jaki świat was wciągamy.