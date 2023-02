Multimilioner Jeff Bezos i jego ukochana wysiadają z prywatnego samolotu po powrocie z Karaibów (FOTO)

Ma donna 21 min. temu zgłoś do moderacji 7 9 Odpowiedz

Brat madonnny zmarł... jeszcze dwa lata temu przez agenta gadała, że on dla niej jest martwy... kobieta ma tyle mamony i nie pomogła mu...niby opłacała jego odwyki... ale to nie na tym polega. W życiu dorosłym rodzeństwo często żyje bez siebie...A jak rodzice umrą, to już w ogóle... ale brat, siostra to w gruncie rzeczy skarb. Dbajcie o swoje siostry i braci, i jak trzeba pomagajcie im prawdziwie. Nie zawsze chodzi o pieniądze, częściej o rozmowę o to, żeby ktoś poczuł się przynależny, potrzebny i kochany. A jak rodzeństwo jest bogatsze też nic się mu nie stanie jak się podzieli z biedniejszym. Do grobu tego nie zabierzecie, tylko wasze czyny będą zapamiętane. A madonna i tak zaraz wybuchnie od jadu kiełbasianegow jakimś klubie dla nawied,onych homikuff... szkoda.