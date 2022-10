Zadowolony MULTIMILIARDER Jeff Bezos i wydekoltowana Lauren Sanchez odbywają romantyczny spacer po Rzymie (ZDJĘCIA)

Bolo 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Okrainki są najpiękniejsze na świecie. I do tego chętne. Uwilelbiają alnala i nie odmawiają. Nie to co nasze, tylko kosmetyczki, zakupy, instagramy. A jak chcesz alnala to że zbox. A najczęściej właśnie te pasz te ty