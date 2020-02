Naturalna Marcelina Zawadzka wyrusza do Nowego Jorku

PIËRDZIOH do 21 min. temu zgłoś do moderacji 228 1 Odpowiedz

do ALE TEN NOWY PUDELEK BEZNADZIEJNY, IDE STĄD. A NIE, ZAPOMNIALEM ZE NIE MAM GDZIE BO CAŁE MOJE MARNE ZYCIE TO PUDEL, SIEDZE TU OD RANA DO NOCY CODZIENNIE I PODBIJAM SWOJE KOMENTARZE. JESTEM PRZEGRANY /do