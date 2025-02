Muzyk disco polo, którego szukała cała Polska, PRZEMÓWIŁ! "Mój stan zdrowia się pogarszał, a ja to zbagatelizowałem"

Muzyk disco polo wydał oświadczenie

W ostatnich dniach moje nagłe zniknięcie wywołało ogromny niepokój wśród bliskich, przyjaciół, sympatyków oraz osób, z którymi współpracuję. Chciałbym przede wszystkim przeprosić za strach, ból i chaos, które spowodowała ta sytuacja. Wiem, że to było niezrozumiałe, gdyż większość osób zna mnie jako osobę otwartą pogodną, chętną do niesienia pomocy. Jednak aktywny tryb życia, nadmiar obowiązków i przede wszystkim brak odpoczynku, stały się katalizatorem tego zdarzenia. Stopniowo mój stan zdrowia się pogarszał, a ja to zbagatelizowałem. Oddaliłem się z miejsca zamieszkania w złym stanie psychicznym, straciłem kontakt z rzeczywistością, nie odczuwałem upływającego czasu.