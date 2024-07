Na facebookowym profilu zespołu Perfect pojawiły się NIEPOKOJĄCE WPISY: Memy z Hołownią, wulgaryzmy i dziwne oświadczenia (FOTO)

Perfect to bez wątpienia jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej. Przeboje grupy, takie jak "Autobiografia", "Niepokonani", "Nie płacz Ewka" czy "Chcemy być sobą" już zyskały miano ponadczasowych. Tuż przed 40. rocznicą rozpoczęcia działalności artystycznej fanów formacji czekała smutna wiadomość. Ze względu na panującą wówczas pandemię, a także zły stan zdrowia Grzegorza Markowskiego , w 2021 roku Perfect przerwał jubileuszową trasę koncertową i zawiesił swoją działalność.

Graliśmy dla Was wiernie przez ostatnich 40 lat. Wszystko musi mieć jednak swój koniec. […] Zespół Perfect odchodzi do historii, ale nasza muzyka pozostanie z Wami na zawsze -czytamy w oświadczeniu, wystosowanym wówczas przez muzyków zespołu: Dariusza Kozakiewicza, Jacka Krzaklewskiego i Piotra Urbanka.

Jak się wkrótce okazało, członkowie zespołu nie wytrzymali długo na "muzycznej emeryturze" . Już w 2022 roku koncertowali jako Perfect & Adrenalina w składzie: Jacek Krzaklewski, Ryszard Sygitowicz i Mietek Jurecki. Wkrótce dołączyli do nich: Bartosz Wójcik, Piotr Skóra i Krzysztof Żurek.

Perfect szykuje kolejny powrót na scenę. Ogłoszono zmiany personalne w zespole

W październiku 2023 roku po śmierci wieloletniego realizatora dźwięku zespołu – Jerzego Oliwy, doszło do ostatniej reaktywacji legendarnego Perfectu w składzie: Grzegorz Markowski, Jacek Krzaklewski, Dariusz Kozakiewicz, Piotr Urbanek oraz Sławomir Puchała. Czerwiec 2024 roku przyniósł ze sobą znaczące zmiany. Od fan klubu »Adrenalina« oraz projektu Perfect & Adrenalina odłączają się wszyscy wyżej wymienieni muzycy, aby współtworzyć zespół Perfect Gold. Nie są to jednak jedyne zmiany, ponieważ oprócz Piotra Skóry, Bratka, Jacka Krzaklewskiego oraz gościnnie obok Ryszarda Sygitowicza i Mietka Jureckiego do grupy przystępuje również Piotr Urbanek, wieloletni oraz ostatni basista legendarnego Perfectu. Szykuje się zatem prawdziwa gratka dla fanów - poinformowano w notce prasowej przesłanej portalowi Onet.