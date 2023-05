Nagranie z Meghan Markle podbija sieć. Internauci zgodni: "Desperacko pragnie UWAGI" (WIDEO)

Meghan Markle od kilku lat budzi mieszane uczucia. Jedni uwielbiają ją za szczerość i odwagę życia po swojemu i na własnych warunkach. Inni zaś uważają, że podzieliła brytyjską monarchię, "zmuszając" swojego męża do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Odkąd małżeństwo zdecydowało się na "megxit", prasa nieustannie śledzi jego każdy ruch, a internauci komentują zachowanie Meghan i jej ukochanego. Nie da się jednak ukryć, że Sussexowie kilkukrotnie sami dolali oliwy do ognia, a serię ich medialnych zwierzeń zapoczątkował legendarny już wywiad, którego udzielili Oprah.

Nie był to jednak koniec ich "medialnej spowiedzi", bo później para kilkukrotnie pojawiła się jeszcze publicznie, po czym wydała serial dokumentalny o swoim życiu, a na koniec książę Harry wypuścił jeszcze biografię. Zdradził w niej nawet te najbardziej intymne historie ze swojego życia. Para, co prawda, stara się żyć poza medialnym świecznikiem, ale w dobie mediów społecznościowych trudno uniknąć niechcianej atencji.

Nagranie z Meghan Markle po meczu polo podbija sieć

Tym razem internauci na TikToku dogrzebali się do nagrania z 2022 roku, na którym widać trzymającego trofeum księcia Harry'ego, który pozował do zdjęcia wraz z drużyną. Na opublikowanym filmiku można dostrzec również Meghan Markle, która w towarzystwie wypadła dość... niezręcznie. Aktorka znana ze "Suits" starała się poczuć częścią drużyny, ale jej próby spełzły na niczym.

Najpierw zauważamy bowiem, jak Markle sięga po tabliczkę, którą trzymał jeden z zawodników, by móc zapozować z nią do zdjęcia. Niestety, mężczyzna miał inne plany na fotografię, bo mimo że Meghan złapała za przedmiot, zawodnik przytrzymał go przy sobie, co zaskoczyło zdezorientowaną ukochaną Harry'ego. Później pojawił się problem z podnoszeniem trofeum, które całkowicie zasłoniło uśmiechającą się w szerokim kapeluszu Meghan. Markle starała się "przedrzeć" na pierwszy plan, z nerwowym uśmieszkiem przebijając się przez ręce trzymających puchar mężczyzn.

Internauci komentują zachowanie Meghan po meczu polo

Zachowanie Markle nie przypadło też do gustu internautom, którzy w komentarzach wykpili jej próby uzyskania atencji.

Desperacko pragnie uwagi; Myślała, że jest częścią drużyny. Jak niezręcznie; Niezręcznie się do ogląda; Oglądając to, wstydzę się za nią; Z nią coś jest nie tak; Mężczyzna trzymający pudełko jest zabawny, nie chciał go puścić; Chciała podebrać mu pudełko, ale nie wyszło; Niezręcznie; Żenujące; Biedny Harry - pisali w komentarzach.

A Wy co uważacie? Zobaczcie nagranie!

