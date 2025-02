Najstarsza córka Bena Afflecka ZERWAŁA KONTAKT z Jennifer Lopez: "Poczuła, jakby była pionkiem w jej grze"

Co one w nim widzą? Gościu to alkoholik wiecznie naburmuszony łazi... teraz się podlizuje garner, bo potrzebuje kogoś kto będzie koło niego skakać a ona chyba też by go chciała z powrotem tylko że on pije i chyba generalnie trudno się z nim żyje, dlatego ma poukładanego faceta u boku na co dzień. Współpracuję jej obecnemu partnerowi, Lopez to inna bajka, sama nie jest normalna, nie ma co współczuć