Najdziwniejsza plotka ostatnich miesięcy? Internet huczy o romansie Baracka Obamy i Jennifer Aniston. "Sama to przyznała na spotkaniu z przyjaciółmi"

Wasz ukochany Barack Obama to człowiek, który dwa razy był prezydentem USA, któremu na początku pierwszej kadencji durni „postępowcy” (tacy od Greci Thunberg) wręczyli Pokojową Nagrodę Nobla, a on z wdzięczności rozwalił Libię i kilka innych krajów, co skończyło się milionami migrantów uciekających do Europy. Wielki „sukces” Obamy to PONAD MILION CYWILNYCH TRUPÓW w północnej Afryce i w krajach wokół Izraela. Tyle ofiar pochłonął Auschwitz, przez pięć (!) lat działania.