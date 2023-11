Najzdolniejszy polski fałszerz, który doczekał się pseudonimu "Matejko", czyli niesamowita historia Zdzisława Nęcki

Potrafił podrobić wszystko. Złotą biżuterię, świadectwo maturalne, prawo jazdy czy paszport. Największym wyzwaniem było jednak sfałszowanie środków płatniczych, ale i ta sztuka mu się udała. Banknoty jego autorstwa były praktycznie nie do odróżnienia od oryginalnych. Raz podjął się nawet wykonania kopii obrazu Maneta na zlecenie prokuratury. Choć brzmi to wszystko jak scenariusz filmowy, to Zdzisław Nęcka jest postacią jak najbardziej realną.