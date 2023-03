"Nasz nowy dom". Ekipa wyremontowała SPALONY dom matki i syna. Efekt przeszedł ich najśmielsze oczekiwania (ZDJĘCIA)

Niedługo po tym, jak rodzina w nim zamieszkała, pożar strawił ich azyl i dosłownie wszystko, co mieli. Mama i syn trafili do domu samotnej matki, potem do lokum socjalnego bez łazienki. Pani Żaklina pracuje, ale większość dochodów pochłania czynsz za lokal tymczasowy, nie było żadnych szans na to, by znowu wyremontowała i umeblowała swoje własne mieszkanie. Na szczęście do akcji wkroczyła Katarzyna Dowbor i jej ekipa...