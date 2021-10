Natalia Janoszek rozwiewa wątpliwości co do kolacji z greckim milionerem: "BĘDZIE BEZ ŚNIADANIA"

... 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Byłam wczoraj z koleżanką w maku,gdy wychodziliśmy mijaliśmy się z moją byłą przyjaciółka i jej nową. M odrazu przywitała się z moją koleżanką,okazało się że się znają i pracowały razem ale krótko,co prawda nasza znajomość zakończyła się po trzech latach i mimo prób ocalenia tej relacji różnice były nie do pogodzenia,nadal jednak żywię do niej ciepłe uczucia,nie byłabym obojętna na jej krzywdę i mówię: o Hej Monika a ona mnie zlała,ta jej nowa obrzuciła mnie wzrokiem. Byłam tak zła i osmieszona,że zaczęłam przeklinać i ze wstydu chciałam tam wrócić i ją uderzyć . To była moja pierwsza reakcja. W aucie się jednak uspokoiłam,ale resztę wieczoru szlak trafił. Wróciłam do domu,puściłam nasze dwie piosenki i płakałam jak dziecko. Trzy lata przychodziła co weekend na noc,a w ciągu tygodnia w szkole się do mnie nie przyznawała,byliśmy w różnych intymnych sytuacjach i nawet nie zasłużyłam na czesc?