Natalia Kukulska pozuje z mężem na wakacjach we Francji i zdradza sekret trwającego 21 LAT małżeństwa (ZDJĘCIA)

Natalia Kukulska nigdy nie należała do osób, które przesadnie dzielą się ze światem prywatnością. Piosenkarka stroni od łzawych wywiadów w kolorowych magazynach i wiedzie spokojne życie u boku Michała Dąbrówki , któremu ślubowała miłość i wierność już ponad dwie dekady temu.

Przez lata Natalia Kukulska sumiennie dbała o to, aby trzymać swoje prywatne sprawy z dala od mediów. W ostatnim czasie zrobiła już jednak kilka wyjątków i wybrała się nawet na premierę nowej płyty z mężem i dziećmi. Do tej pory była jednak bardzo ostrożna w kwestii tego, co i kogo pokazuje na koncie na Instagramie.