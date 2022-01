Natalia Kukulska IRONICZNIE o medialnym szumie wokół jej kryzysu wiary: "Tyle osób troszczy się o moje życie duchowe, BOŻE JAK CUDOWNIE"

Lechu kochany, owszem, przyznałam w bardzo szczerym wywiadzie, że nie chodzę do kościoła, bo nie daję rady z wielu powodów i nie rozwijałam tej myśli. Nie znaczy to jednak, że odeszłam od Kościoła katolickiego . Dziękuję za Twoje słowa i też szanuję! Moje słowa już dawno zostały zniekształcone i krążą w nowym wymiarze, zyskując atencję spienionych "wiernych". Wydaje mi się jednak (nieskromnie), że być może jestem nawet ciut bliżej Boga w moich poszukiwaniach i mając wątpliwości, niż ci wszyscy, którzy szczycą się coniedzielną mszą, czytają zarówno gorliwie Biblię i portale plotkarskie i są taaaak święci, że z chęcią wyruszą na słowną krucjatę, obrażając, oceniając i chełpiąc się swoją "moralnością" . Czy mnie to dziwi? Kościół to ludzie, czyż nie? - zastanawia się.

"Tak, Kościół to bardzo dziwny organizm. Składa się z ludzi - takich, jacy są. Jest w nim sporo dobrych ludzi, ale są i tacy, z którymi nie chce się mieć większego kontaktu. Ale wiesz, co jest najlepsze w Kościele? To, że jest w nim Bóg. Gdyby nie było w nim Boga - my, ludzie (w tym duchowni! - bo to też ludzie, haha), już dawno byśmy go rozwalili od środka" - To tak jak cały nasz świat, Lechu... - skwitowała.