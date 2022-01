Natalia Kukulska odpowiada fance krytykującej jej odejście od kościoła: "Stracić takich jak pani, to ZYSKAĆ"

R. P. przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie potępiam żadnej z tych osób chociaż był to cios za cios osoby atakującej oraz atakowanej, w moim odczuciu o małej wrażliwości. Staję jednak po stronie p. Natalii, która w szczerości wyjawnia swój stosunek, w ogólnym ująciu, bardziej wobec kleru niż kościoła jako takiego, zwłaszcza duchowego. W mojej ocenie obecność w budynku kościoła gdzie odprawiane są msze i pozostałe ceremonie liturgiczne, poprzez samo uczestnictwo jednoczy w jakiejś mierze obecnych jednak nie przesądza o tym ilu uczestników przeżywa duchowe zjednanie ze stwórcą określanym mianem Boga, a ilu pozuje takie przeżywanie. Z wielu religii można czerpać duchowe wartości i wiarę w to, że nie jesteśmy we wszechświecie sami oraz że nasza śmierć cielesna nie jest końcem naszego życia. Moim zdaniem bardzo przekonująco określił to w swojej wypowiedzi pisarz i poeta brazylijski Paulo Coelho - cytat: "Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, ale po to, by żyć inaczej". A tak bardziej od siebie, tj. w moim odczuciu, w każdym z nas ludzi, i nie tylko ludzi jest pierwiastek Boży określany najczęściej duszą, i wielkością miłości lub jej braku do Boga jest to, co w życiu robimy wobec Niego oraz wobec wszystkiego, co nas otacza.