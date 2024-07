Natalia Siwiec eksponuje boskie kształty w wyjątkowo SKROMNYM bikini. Robi wrażenie? (FOTO)

Natalia Siwiec zyskała ogromną popularność za sprawą Euro 2012, kiedy to wypatrzono ją na trybunach. "5 minut sławy" zamieniły się w 12 lat, bo celebrytka wciąż z powodzeniem radzi sobie w show biznesie. Obecnie jej działalność przeniosła się do sieci i skupia przede wszystkim na licznych współpracach, których to podejmuje się na Instagramie. Siwiec nie może narzekać na barak publiki, bo obserwuje ją już ponad 1,3 miliona internautów.