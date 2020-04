Natalia Siwiec pociesza zdezorientowaną jej postami fankę: "Nie jesteś za głupia, tylko NIEZBYT DOKŁADNIE się interesujesz"

W końcu jednak Miss Euro uznała, że ma dość paradowania w bikini przy basenie i postanowiła wrócić do Polski . Oczywiście nie omieszkała przy tym zrelacjonować całej podróży, która niesamowicie ją zmęczyła. W związku z tym, że granice wciąż są zamknięte i do naszego kraju nie można wlecieć, Siwiec musiała przesiadać się w Anglii i Niemczech .

To ja tu czegoś nie rozumiem. Niby nie byliście na wakacjach, a jednak byliście. W komentarzach czytałam, że to zdjęcie z przeszłości, a później, że to z teraz... Hm... Za głupia na to jestem chyba albo ktoś tu wcześniej bajerował. Czarterek chyba z przesiadkami - napisała fanka.