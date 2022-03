Natalia Siwiec też dała dach nad głową uchodźcom z Ukrainy. "Wzięliśmy pod opiekę CZTEROOSOBOWĄ RODZINĘ"

(...) Mimo że jesteśmy daleko to i tak mentalnie nas to bardzo dotyka. Sytuacja, w której się znaleźliśmy jest niewyobrażalna i nikt nie dopuszczał do siebie takiej myśli, że coś takiego może się jeszcze wydarzyć na świecie - zaczęła, następnie wymieniając, w jakiej formie pomaga obywatelom Ukrainy:

Ale piękne jest to, jak wszyscy się jednoczą, jak wszyscy potrafimy pomagać. My też robimy, co w naszej mocy. Pomagamy na odległość, czyli właściwie pomagamy finansowo. Nie chciałam tu o tym mówić, bo uważam, że to nie jest konieczne... Ale wygląda na to, że ten świat jest teraz tak skonstruowany, że tego nie uniknę i muszę powiedzieć, w jaki sposób my pomagamy. (...) Jak jesteśmy daleko, to ludziom się wydaje, że nas to nie dotyczy i nie róbmy nic... - ubolewa i w końcu przechodzi do sedna: