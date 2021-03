Natalia Siwiec zdradza, co robi, by Mariusz wciąż patrzył na nią Z UWIELBIENIEM

Natalia Siwiec spędza kolejny sielski miesiąc w Tulum i nawet nie myśli o tym, by wracać do Polski. Celebrytka poszukuje w słonecznym Meksyku "wysokich wibracji" i zgłębia tajniki samorozwoju. Miss Euro nie zapomina też o tym, by pozostawać w kontakcie z fanami. Ostatnio postanowiła odpowiedzieć im na kilka pytań, a przy okazji zdradziła kulisy związku z wieloletnim partnerem Mariuszem Raduszewskim.