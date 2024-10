Natalia Szroeder POTWIERDZA, że to ona zakończyła związek z Quebonafide!? "Stałam w obliczu konieczności podjęcia trudnej, kluczowej decyzji"

Od kilku miesięcy w mediach krążą plotki o rozstaniu Natalii Szroeder i Quebonafide . Choć niemal pewne jest, że tych dwoje nie jest już razem, żadne z nich dotąd nie potwierdziło tych rewelacji. Piosenkarka, co prawda, w kolejnych wywiadach promujących nową twórczość sugeruje, że jest singielką, ale nie padają żadne oficjalne deklaracje. W swoich piosenkach również daje do zrozumienia, że mierzy się z samotnością, a w tym czasie raper spaceruje po mieście w objęciach innej kobiety.

Na pewno to był pewien rodzaj jakiejś afirmacji w tym utworze. Ta piosenka nie jest napisana tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, tylko to jest... zawsze jakieś miesiące. Więc tak, ta cała ta płyta jest trochę... dużo jest tam o samotności, dużo jest o jakimś takim poszukiwaniu być może radości, takiej w codziennych sytuacjach (...). Moje pisanie ma trochę taką urodę, że jest gorzkie. Ja do tego smutku, który gdzieś tam we mnie sobie siedzi, w każdym z nas on jest, ja się do niego przyzwyczaiłam - mówiła w "Onet Rano" o utworze "Upał".