Natalia z "Love Island" reklamuje lateksowe body symbolem Strajku Kobiet. Internauci: "WSTYD!"

Co prawda w show Natalia nie znalazła miłości, ale za to zyskała nowych followersów na Instagramie , co z pewnością jest dla niej bezcenne. "Nieśmiała" celebrytka promuje bowiem na swoim profilu rozmaite produkty, m.in. rękawice bokserskie, alkohol, dresy czy lampy do wybielania zębów. W najnowszym poście zareklamowała z kolei lateksowe body.

"Reklamę kwiatów, szminki rozumiem, ale nie takiego sklepu (...) przy znaku, który świadczy o walce i kojarzy się z ciężkimi czasami. To nie na miejscu według mnie", "I po co ten piorun przy reklamie body? Wstyd po prostu", "Protesty, zagazowane kobiety, które wolne w pracy brały, by walczyć, by ktoś mógł wystawić cycki i narysować sobie błyskawicę, aby przyciągnąć do sklepu z artykułami erotycznymi?" - grzmią w komentarzach.