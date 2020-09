Natchniona Edyta Górniak wspiera społeczność LGBT: "Jeśli damy się sprowokować, TO PRZEGRAMY"

Edyta Górniak tęskni za warszawską tęczą: "Możemy więcej, kiedy jesteśmy sobie bliscy"

W Stanach dojdzie do rewolucji - zapowiada. To są sztucznie wywołane konflikty. Każdy ma prawo do własnej oceny, do własnej świadomości. Jeśli ktoś myśli, że mógłby decydować za innego człowieka, to tak, jakby chciał się postawić na miejscu boga. Nikt nie zajmie miejsca Boga, chciałam to przypomnieć. Nie bez przyczyny jest tyle ciemności na świecie, ile jest jasności. Jeśli damy się sprowokować, to przegramy. W spokoju siła.