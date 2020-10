Nathan z "Geordie Shore" odwiedził polską ekipę "Warsaw Shore"! "Nie do końca mnie rozpoznali"

Pięć lat temu MTV zaprezentowało "polską odpowiedź na Ekipę z New Jersey" - show o młodych ludziach, których głównymi zajęciami są picie alkoholu, imprezowanie i uprawianie seksu. Mimo fali krytyki nadal nie brakuje chętnych do wzięcia udziału w programie, a niektórzy bohaterowie wypromowali się na celebrytów i znaleźli rzeszę oddanych fanów. Producenci Warsaw Shore, by utrzymać oglądalność, wymyślają dla uczestników coraz to nowe "atrakcje".