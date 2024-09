Naturalna Adriana Lima "przyłapana" na lotnisku w Sao Paulo (ZDJĘCIA)

Niesłabnącą popularność Adriana Lima zawdzięcza przede wszystkim swojej niespełna 20-letniej pracy dla Victoria's Secret. Gwiazda zachwycała podczas bieliźnianych pokazów, prezentując smukłe ciało w fikuśnych fatałaszkach. I choć wydarzenia wspominanej wyżej marki nie są organizowane już od 2018 roku, Lima zdaje się cieszyć zainteresowaniem fotoreporterów, bo do sieci co rusz trafiają jej nowe zdjęcia.

Ostatnio sporo mówiło się jednak nie tyle o sylwetce czy zawodowych aktywnościach gwiazdy, co o jej twarzy. Rok temu modelka została bowiem skrytykowana przez spore grono swoich fanów za nadmierną ingerencję w urodę. Wszystko wskazuje na to, że wzięła sobie uwagi zatroskanych o jej zdrowie ludzi do serca, bo kilkanaście dni temu zachwyciła na ściance podczas premiery filmu "The Ticket".