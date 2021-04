Naturalna Tess Holliday eksponuje kształty w legginsach i kusym topie, załatwiając sprawunki na mieście (ZDJĘCIA)

Nie zmienia to faktu, że Holliday wciąż pozostaje "łakomym kąskiem" dla paparazzi, którzy podążają za wytatuowaną modelką niemal krok w krok. Nie inaczej było we wtorek, gdy Holliday załatwiała sprawunki na mieście. Znana ze swojej słabości do odważnych stylizacji celebrytka zdecydowała się tym razem na obcisłe, czerwone legginsy, do których dobrała kusy top z wycięciem. Tego dnia rudowłosa gwiazdka zrezygnowała z makijażu, eksponując swoje nieumalowane lico spod nasuniętej na brodę maseczki ochronnej.