Nawrócony Misiek Koterski pociesza ZROZPACZONĄ Kingę Rusin: "Kinia, nie pękaj. Nie jesteś sama. JEZUS CIĘ KOCHA!"

Tegoroczna Wielkanoc z pewnością zostanie zapamiętana przez wiele polskich rodzin jako jedna z najsmutniejszych we współczesnej historii. Z obawy o zdrowie swoje i bliskich wielu Polaków przeżywa je samotnie, stosując się do zaleceń rządu i walcząc z rozprzestrzeniającym się w zatrważającym tempie koronawirusem.

Święta w odosobnieniu spędzie również Kinga Rusin, która w trakcie sobotniego wydania Dzień Dobry TVN rozpłakała się na wizji podczas tłumaczenia, dlaczego nie może zobaczyć się z najbliższą rodziną w tym wyjątkowym czasie.

Będę płakać. Pierwszy raz chyba w życiu będę spędzała te święta sama. Bo my bardzo poważnie podchodzimy do tych obostrzeń. I muszę chronić moją mamę, która jest w grupie ryzyka. Ona jest sama, moje córki są same, ja jestem sama, no i to będzie trochę przykre - mówiła, zanosząc się płaczem na rowerku stacjonarnym.

Dojmujący smutek prezenterki złapał za serca widzów programu, w tym i kilku (niestety niehollywoodzkich) celebrytów, którzy postanowili wesprzeć Kingę ciepłym słowem pod jej ostatnim wpisem na Instagramie.

Kinia, nie pękaj, nie jesteś sama, Jezus Cię Kocha i jest zawsze przy tobie! I widzowie też! Wesołych Świąt - napisał Misiek Koterski, który przed kilkoma laty doznał nawrócenia.

Przesyłam dużo ciepła! (...) Gdyby wszyscy podeszli do tematu izolacji tak, jak my, zachorowań byłoby dużo mniej. Wiem jednak, że wiele osób w te święta spotka się z rodzinami, myśląc, że to ich nie dotyczy... A to, co wczoraj przedstawiciele PiS zrobili? Jaki przykład dają społeczeństwu? - skomentowała fanka Rusin.

Pani Kingo, to spotkanie z Panią w "DDTVN" było tak wzruszające... w takiej sytuacji dociera do nas, co właśnie się dzieje. Życzę Wesołych Świat, pomimo tego, że z dala od bliskich. Dobrze, że mamy internet. Zdrówka i siły - pocieszyła Kingę kolejna internautka.

I my również przyłączamy się do życzeń! Wesołych świąt, Kinia! Jakoś się z tego wykaraskamy!