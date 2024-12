Nawrócony Patryk Vega opowiada o egzorcyzmach i modlitwach o uzdrowienie: "Poczułem fizyczną siłę"

Patryk Vega nawrócił się po wypadku samochodowym, z którego on i jego rodzina wyszli cało. Zdarzenie miała mu przepowiedzieć wróżka. Teraz reżyser zmienił swoje życie duchowe i modli się codziennie .

Egzorcyzmy Patryka Vegi

Byłem nawet na egzorcyzmach, dlatego, że miałem poczucie, że przez trzy lata czułem się jak taki otwarty dom ze wszystkimi drzwiami, oknami, bez jakiegokolwiek alarmu i miałem poczucie, że tyle syfu nawpuszczałem do siebie przez te różne doświadczenia z jakimś medium - mówił.

Poza egzorcyzmami Vega brał też udział w rekolekcjach, podczas których odbyła się modlitwa o uzdrowienie . W rozmowie zdradził, że początkowo racjonalność powstrzymywała go przed przyjęciem możliwości, że rytuał może uleczyć jego zniszczony przez wypadek kręgosłup. Kiedy otworzył się na taką możliwość, wydarzyło się coś niesamowitego.

I w tym kościele nagle się zrobiło lodowato . (...) No i ja poczułem fizyczną siłę, ale to po prostu jak walec jak, nie wiem, trzy tony, które zaczęły mi wjeżdżać od tyłu w ten kręgosłup. Myślałem, że mi ta kość strzeli - relacjonował.

Ten moment miał być kolejnym przełomem w jego życiu duchowym. To wtedy zrozumiał moc swojej wiary.

I to był taki moment w życiu, kiedy ja zrozumiałem, że to jest. Że ja nie muszę wierzyć, bo to istnieje na 100 proc. Zrozumiałem, że nikt mi w życiu tego nigdy nie odbierze - podsumował.