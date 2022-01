Nergal stanął przed sądem za ZNIEWAŻENIE GODŁA! "Moim zamierzeniem było podkreślenie, że POLSKA JEST WOLNYM KRAJEM"

Ann 33 min. temu zgłoś do moderacji 95 3 Odpowiedz

Nie może znieważać godła bo mu się władza nie podoba. To nie ma nic do rzeczy. Niczego nie tłumaczy. Za tym godłem stoi nasza historia, nasza Ojczyzna i krew Polaków, którzy za nią umierali. To tak jakby opluł mnie, Was, Waszych dziadków i przy okazji siebie. Nic mi ta prowokacja nie udowodnił, nic nie przekazal, tylko tyle że liczy się marketing...