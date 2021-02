Nergal SKAZANY za obrazę uczuć religijnych!

pppp 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Twarz polskiego kościola jest straszna. Jak czytam że jakiś ksiądz molestował czy gwałcił dzieci i inni księża o tym wiedzieli i nie reagowali, a on pracowal na wysokich stanowiskach przez wiele lat dzieki zmowie milczenia, to zastanawiam sie jaki patriarchat i znieczulica u nas panują. Poza tym Kosciol miesza sie u nas do polityki, chce decydować o ciałach kobiet, nawołuje do nienawisci do kobiet będących za wyborem i do innych orientacji. Duza część wierzących tak samo zieje nienawiścią jak i księża. Można by długo pisać... Mnie Polski Kosciol obrzydza