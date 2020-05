"Nic się nie stało". Doda "broni" Radosława Majdana po skandalu wywołanym filmem Latkowskiego: "Jest seksoholikiem, nie pedofilem. MAM NADZIEJĘ"

xxxx 42 min. temu zgłoś do moderacji 64 0 Odpowiedz

Jak czytam niektóre komentarze to nie wiem co mam myśleć o ludziach. Jaka jest różnica między pedofilem w sutannie a pedofilem w gajerze? I jeden i drugi krzywdzi dzieci. Pisanie, że same dziewczyny się pchały do łóżka to totalne prostactwo. Normalny człowiek powinien powiedzieć idź dziewczyno do domu i zamówić dziecku taxi żeby odwiozło. A nie skoro ta 14-tka chce to jazda. Jak się dziecku da alkohol i dragi to na pewno wie co chce. Jak chcemy próbować oczyścić kościół to zabierzmy się też za biznes, polityków, sportowców i show biznes.