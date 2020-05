"Nic się nie stało". Ewa Minge komentuje aferę z Zatoką Sztuki: "BYĆ GDZIEŚ TO JESZCZE ŻADNA WINA"

Ewa Minge przyzwyczaiła nas już do tego, że zabiera głos w wielu sprawach, którymi żyje opinia publiczna. Projektantka, znana ze społecznego zaangażowania, a ostatnio szycia maseczek dla szpitali, nie boi się także komentować poczynań celebrytów, co udowodniła niejednokrotnie.

Pedofilia, handel żywym towarem, stręczycielstwo i inne ohydne procedery istnieją i nie są przypisane jako cecha charakterystyczna ani do show-biznesu, ani do kościoła. Zdarzają się wszędzie, nawet pod dachem własnego domu, a katem jest rodzic - zaczęła projektantka. Czy warto o tym mówić? Trzeba! Czy warto piętnować? Tak! Ale w każdym wypadku, zanim rzucimy kamieniem, trzeba mieć dowody - zaznaczyła.

Mam nadzieje, że Sylwester Latkowski wywołał do tablicy ludzi z nazwiska w celu specyficznej prośby, apelu aby opowiedzieli, co widzieli... Czy widzieli - nie wiem, nie bywałam, bo ogólnie nie bywam, nie celebruję tak życia. Nie uświetniam swoją osobą żadnych takich imprez, nie jest to też mój sposób na pracę. Nie będę zabierać więc głosu w tej konkretnej sprawie. Być gdzieś to jeszcze żadna wina. Ale jeżeli takowa istnieje, to dowody, prokurator i po sprawie. Tzn. sprawa wielka ale bez domysłów, a na faktach - dodała.