"Nic się nie stało". Gwiazdor TVN oskarżony przez Sylwestra Latkowskiego: "Stawia przed sobą trzech chłopców i WYBIERA NAJMŁODSZEGO"

Każdy gej powinien w przyszłości wytaczać wielkim firmom i stacjom telewizyjnym proces o odszkodowanie za to, że kazano mu zatajać orientację. Tak samo osoby, którym kazano kłamać, że są młodsze niż są po to żeby trafiali do nastolatków. Czekam aż nadejdą takie czasy, bo pewnym jest, że w końcu musi tak się stać.