Nicola Peltz i Brooklyn Beckham POFARBOWALI swoje psy na różowo. Internauci GRZMIĄ!

Nala była całkowicie zdrowa, kiedy wczoraj oddano ją do groomera. Wyszła stamtąd z hiperwentylacją, nie mogła złapać oddechu. Popędziliśmy z nią do weterynarza, gdzie zmarła kilka godzin później. Dzielę się tym w nadziei, że pomoże to zapobiec temu, co dzieje się z innymi psami. Jej życie zostało odebrane zbyt wcześnie. Była moją piękną królową i trwała u mego boku przez 9 lat - pisała rozżalona Nicola Peltz.