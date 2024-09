Nicola Zalewski i Nicol Luzardi nie są już razem? Dowodem USUNIĘTE zdjęcia i nie tylko...

zgłoś do moderacji

W komentarzach jak zwykle wysyp in:celi, miozgników i strażniczek patriarchatu. Co do dziewczyny to straciła trochę czasu na łatweg0 facecika, zapewne odrobi lekcję i może nie będzie robić za rogaczke dla następnego szona, z którego może skorzystać każda kobieta