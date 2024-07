Vanessa Rojewska PIERWSZY RAZ komentuje aferę z Nicolą Zalewskim i Kamilem Szymczakiem! (WIDEO)

Na samym początku Euro 2024 w mediach zrobiło się głośno wokół życia prywatnego Nicoli Zalewskiego. Wszystko za sprawą wpisu Kamila Szymczak , który zasugerował, że jego dziewczyna, Vanessa Rojewska, zdradziła go z piłkarzem reprezentacji Polski.

Choć od afery minął już dobry miesiąc, dalej nie do końca wiadomo, co - i czy w ogóle -zaszło między sportowcem i influencerką. Wszak Zalewski ani razu nie odniósł się do afery, a Szymczak i Rojewska pokusili się o kilka enigmatycznych internetowych publikacji.