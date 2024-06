Nicola Zalewski został posądzony o ZDRADĘ dziewczyny. Tak reaguje na aferę z Kamilem Szymczakiem

Do niedawna media rozpisywały się o Nicoli Zalewskim głównie w kontekście jego poczynań na murawie. We wtorek na Pudelku odnotowaliśmy jego zwycięski gol w meczu z Turcją, przypominając o tym, że od około dwóch lat piłkarz pozostaje w szczęśliwej relacji z piękną Włoszką.

Dużym zaskoczeniem było w związku z tym to, co w piątek opublikował na swoim Instastories Kamil Szymczak. Influencer, którego do niedawna można było oglądać w "Czas na Show. Drag Me Out", zasugerował, że jego ukochana Vanessa Rojewska zdradziła go właśnie z Zalewskim.