Nicole Kidman w ultrakrótkiej mini pręży muskuły na okładce magazynu (FOTO)

Nicole Kidman od lat jest jedną z topowych aktorek w Stanach Zjednoczonych. 55-latka nie daje sobie ani chwili wytchnienia i co rusz angażuje się w nowe projekty. Gwiazda znana jest również z zamiłowania do zabiegów medycyny estetycznej, które swego czasu sprawiły, że twarz aktorki straciła możliwość wyrażania jakichkolwiek emocji .

Nicole przez wiele lat zarzekała się, że jej młody wygląd to efekt ćwiczeń, zdrowej diety i odpowiedniej pielęgnacji. Kidman w końcu przyznała się do korzystania z botoksu, jednocześnie informując, że już go nie stosuje, bo efekt nie do końca jej się spodobał.