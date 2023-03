Nicole Scherzinger prezentuje swoje wdzięki w bikini u boku młodszego o 7 lat partnera (ZDJĘCIA)

Lol 55 min. temu zgłoś do moderacji 109 4 Odpowiedz

Kiedy skończy się wypominanie kobietom wielu parterów, są razem są szczęśliwi, super razem wyglądają, to nie żaden mezalians. Wiem to tylko liczba liczy się to co jest między ludźmi. Skończcie z podwójnymi standardami wobec kobiet to jest niesmaczne